İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu! Kilolarca kokain ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda, 34 kilo 20 gram kokain ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele faaliyetleri kapsamında İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü bünyesinde görev yapan NarkoKim Bölge Amirliği personelince, bilgi sistemleri üzerinden risk analizi çalışmaları gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, Brezilya'dan Türkiye'ye gelen uçakta seyahat eden Venezuela uyruklu bir yolcu, şüpheli olarak değerlendirildi. Hava Takip Sistemi ile izlemeye alınan uçağın İstanbul Havalimanı'na inmesinin ardından şüpheli yolcu, yanaştığı körükte Gümrük Muhafaza ekiplerince pasaport kontrolü yapılarak tespit edildi. Şahsın seyahat ettiği uçaktaki valizler bagaj x-ray cihazı ve narkotik dedektör köpekler de kullanılarak incelendi.

Şüpheli tutuklandı

Şüpheliye ait olduğu anlaşılan bir valize narkotik dedektör köpeklerinin aşırı tepki vermesi üzerine, valiz Venezuela uyruklu yolcunun gözetiminde açıldı. Valizde dört sigara kartonu içerisine gizlenmiş şeffaf parlak renkli paketler halinde 34 kilo 20 gram beyaz renkli toz madde tespit edildi. Toz maddenin uyuşturucu test cihazıyla yapılan kontrolünde, bunun kokain olduğu saptandı.

Söz konusu kokaine el konulurken, uyuşturucuyu valizinde taşıyan yabancı uyruklu zanlı adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.