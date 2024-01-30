İstanbul Havalimanı'nda Müslümanları rahatsız eden görüntü! Dünya şampiyonu milli sporcu Zeynep Makbule Akyüz çağrı yaptı
Türkiye'nin gözbebeği İstanbul Havalimanı'nda yer alan otomatlarda terör devleti İsrail'e destek çıkan şirketlere ait ürünlerin satılması duyarlı Müslümanları rahatsız etti. Sosyal medya hesabından kaydettiği görüntüyü paylaşan dünya şampiyonu milli sporcu Zeynep Makbule Akyüz, "İnsanları gerçekten çok zor durumda bırakıyorsunuz. Ben bu boykot ürününü almak istemiyorum. Çok susadım ama alamıyorum" ifadelerini kullanarak yetkililere "Rica ediyorum başka marka koyun" çağrısında bulundu.
RECEP YEŞİL İSTANBUL
Arkasına küresel haydut ABD ile kukla Avrupa'yı alan terörist İsrail, işgal ettiği Filistin'de katliamlarına devam ediyor.
Çocuk, kadın ve yaşlı ayırmadan kan döken teröristlere karşı vicdan sahibi insanlar, harekete geçti.
Dünyanın dört bir yanından insanlar, Filistinlilerin kanından beslenen İsrail'e destek veren şirketlerin ürünlerini boykota başladı.
Dalga dalga büyüyen boykota; Türkiye'den de toplumun tüm kesimlerinden destek yağıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
İstanbul Havalimanı'nda Müslümanları rahatsız eden görüntü!
Türkiye'nin gözbebeği İstanbul Havalimanı'nda yer alan otomatlarda terör devleti İsrail'e destek çıkan şirketlere ait ürünlerin satılması duyarlı Müslümanları rahatsız etti.
Dünya şampiyonu milli sporcudan çağrı
Boykota destek veren milli wushucu Zeynep Makbule Akyüz'ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gündem oldu.
"İnsanları gerçekten çok zor durumda bırakıyorsunuz. Ben bu boykot ürününü almak istemiyorum. Çok susadım ama alamıyorum" ifadelerini kullanan dünya şampiyonu milli sporcu; yetkililere "Rica ediyorum başka marka koyun" çağrısında bulundu.
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