İstanbul Havalimanı'nda iki ayrı operasyon: 34 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda toplam 34 kilo 400 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İlk operasyonda, bir Güney Amerika ülkesinden İstanbul Havalimanı’na gelen bir yolcu, ekiplerce gerçekleştirilen risk analizi sonucunda şüpheli olarak değerlendirildi. Yolcuya ait kabin bagajı X-Ray cihazına sevk edildi.

Yapılan taramada tespit edilen şüpheli yoğunluklar üzerine bagaj detaylı şekilde aramaya tabi tutuldu. Gerçekleştirilen kontrolde, yolcunun valizlerine gizlenmiş 13 kilo 480 gram sıvı madde ele geçirildi. Madde üzerinde yapılan uyuşturucu testinde, söz konusu maddenin kokain hidroklorür olduğu tespit edildi.

Gerçekleştirilen ikinci operasyonda ise Gümrükler Muhafaza ekiplerinde yapılan risk analizi sonucunda, bir Afrika ülkesinden İstanbul Havalimanı’na gelen bir yolcu şüpheli olarak değerlendirildi. Yolcuya ait valizlerde gerçekleştirilen aramada, duş jeli şişeleri ve vazelin kutusuna gizlenmiş 20 kilo 920 gram sıvı madde ele geçirildi.

Söz konusu madde üzerinde yapılan uyuşturucu testinde, maddenin kokain hidroklorür olduğu belirlendi.