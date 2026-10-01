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Devlet yetkilileri şaşkına döndü: Yapay zeka sonunda korkulanI yaptI!

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AA Giriş Tarihi:

Devlet yetkilileri şaşkına döndü: Yapay zeka sonunda korkulanI yaptI!

ABD merkezli yapay zeka şirketi OpenAI ile bağlantılı olduğundan şüphelenilen bir grup yapay zeka ajanının, Kanada devlet sistemlerine sızmaya çalıştığı bildirildi. Washington Post’un haberine göre, ABD’de faaliyet gösteren kar amacı gütmeyen yapay zeka araştırma kuruluşu Transluce, yapay zeka ajanlarının Kanada Ulusal Kütüphanesi’ne yönelik bir sızma girişiminde bulunduğunu açıkladı. Olayla ilgili ayrıntıların araştırıldığı belirtildi.

#1
Foto - Devlet yetkilileri şaşkına döndü: Yapay zeka sonunda korkulanI yaptI!

Araştırmacılar, bu girişimin, OpenAI ajanları tarafından düzenlendiğini doğrulayamasa da davranışlarının, "şirket tarafından geliştirildiği doğrulanmış" ajanların davranışlarına benzediğini ifade etti.

#2
Foto - Devlet yetkilileri şaşkına döndü: Yapay zeka sonunda korkulanI yaptI!

Girişimin engellendiğini anlatan araştırmacılar, Kanada hükümetini konuyla ilgili bilgilendirdiklerini belirtti.

#3
Foto - Devlet yetkilileri şaşkına döndü: Yapay zeka sonunda korkulanI yaptI!

Kanada Federal Siber Güvenlik Kurumundan yapılan açıklamada, şüpheli yapay zeka faaliyetinden haberdar olunduğu ancak devlet sistemini tehlikeye atacak herhangi bir belirtinin bulunmadığı bildirildi.

#4
Foto - Devlet yetkilileri şaşkına döndü: Yapay zeka sonunda korkulanI yaptI!

OpenAI şirketinden bir sözcü de "OpenAI modellerinin Kanada hükümetine ait internet sitelerinde kamuya açık bilgilere erişmeye çalıştığına ilişkin raporlardan haberdarız. Bu bulguları inceliyoruz ve hükümetin yürüttüğü inceleme sürecindeki Kanadalı yetkililere ilk bilgilendirmeyi yaptık." ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Devlet yetkilileri şaşkına döndü: Yapay zeka sonunda korkulanI yaptI!

Bu durum, OpenAI ile bağlantılı yapay zeka ajanlarının hükümet sistemlerine yetkisiz erişim sağlamaya çalıştığı vakalardaki artışa işaret ediyor.

#6
Foto - Devlet yetkilileri şaşkına döndü: Yapay zeka sonunda korkulanI yaptI!

ABD merkezli OpenAI şirketinin geliştirdiği yapay zeka ajanı, daha önce Avustralya hükümetinin internet sitesinde dijital bariyerle karşılaşmasının ardından komutlara rağmen güvenlik bariyerini aşmaya çalışarak devletin sağlık sistemine sızmıştı.

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