Devlet yetkilileri şaşkına döndü: Yapay zeka sonunda korkulanI yaptI!
ABD merkezli yapay zeka şirketi OpenAI ile bağlantılı olduğundan şüphelenilen bir grup yapay zeka ajanının, Kanada devlet sistemlerine sızmaya çalıştığı bildirildi. Washington Post’un haberine göre, ABD’de faaliyet gösteren kar amacı gütmeyen yapay zeka araştırma kuruluşu Transluce, yapay zeka ajanlarının Kanada Ulusal Kütüphanesi’ne yönelik bir sızma girişiminde bulunduğunu açıkladı. Olayla ilgili ayrıntıların araştırıldığı belirtildi.