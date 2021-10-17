İstanbul Havalimanı’nda görme engelliler için seyahat kolaylığı
İGA geliştirdiği mobil uygulama ile İstanbul Havalimanı’nda, görme engelli yolculara erişilebilir seyahat kolaylığı sağlıyor.
İGA tarafından hayata geçirilen birbirine tutunan iki elin simgesinden oluşan “İGA yanımda” (İGA CARES) uygulamasıyla erişilebilir bir seyahatin mümkün olduğu belirtildi.
İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA’nın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda uygulamaya ilişkin detaylara yer verildi.
Mobil uygulamada geliştirilen sesli adımlar özelliğiyle görme engelli misafirlere havalimanında bağımsızca dolaşım imkanı sunulduğu belirtilen açıklamada, “İstanbul Havalimanı’nda erişilebilir bir seyahat mümkün. Havalimanından genel görüntüler ekrana gelir. Mobil uygulamamızda geliştirdiğimiz sesli adımlar özelliğiyle görme engelli misafirlerimize havalimanımızda bağımsızca dolaşım imkanı sunuyoruz” denildi.