0553 313 94 23

İstanbul Havalimanı’nda bayram yoğunluğu başladı

İstanbul Havalimanı’nda Kurban Bayram yoğunluğu başladı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 17:29
İstanbul Havalimanı’nda bayram yoğunluğu başladı

İstanbul Havalimanı’nda Kurban Bayram yoğunluğu başladı. Kurban Bayramı tatile süresince 59 ek sefer koyan Türk Hava Yolları’nda uçakların doluluk oranının yüzde 90’ların üzerinde olduğu belirtildi.


Kurban bayramı tatili öncesinde İstanbul Havalimanı’nda hareketlilik başladı. Kurban Bayramı nedeniyle tatillerini memleketlerinde veya tatil yörelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar İstanbul Havalimanı’na akın etti. Tatillerini İstanbul dışında geçirmek isteyen vatandaşların yoğun ilgisi hava yolu şirketlerinin yüzünü güldürdü. Türk Hava Yolları Kurban Bayramı tatilini de içine alan 9-18 Ağustos tarihleri arasında, 59 ek sefer koydu. Bu dönemde Türk Hava Yolları’nın ortalama doluluk oranı yüzde 90’ın üzerine çıktı. Ayrıca Türk Hava Yolları tatil yörelerine yaptığı seferlerde ise yüzde 100 doluluk oranını yakaladı.


Bayram tatilini ailesinin yanında geçirmek için Marmaris’e giden Güngör Doğanay, “Marmaris’e gidiyorum ailemin yanına Kurban Bayramını kutlayacağız. Belki oradan Trabzon’a giderim. Kardeşimle beraber. Biletimi biraz zor buldum. Uçaklar biraz dolu. Her şey yolunda güzel” ifadelerini kullandı.


Tatilde bol bol dinleneceğini söyleyenRecep Erkıran, ”Kayseri’liyim Bayram izni için geldim. 15 gün için geldim. Kız kardeşimin düğünü var onuda yapıp, çalıştığım yere Moldova’ya döneceğim. Bol bol dinlenmeyi ve akrabalarımla bolca zaman geçirmeyi düşünüyorum” dedi.


Türk Hava Yolları 59 ek sefer koydu


İGA Yönetimi tüm önlemleri aldı


Kurban Bayramı süresince yolcuların İstanbul Havalimanı’nda sorun yaşanmaması için, tüm önlemleri alan İGA Yönetimi, yolcuların rahat etmesi için yoğun çaba harcıyor. Ayrıca yoğunluğun yaşandığı saatlerde güvenlik giriş kapılarının tamamı açık tutuluyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 17:29
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Umur Bugay son yolculuğuna uğurlandı
    1. Umur Bugay son yolculuğuna uğurlandı
    2. Kızılırmak Deltası’nda bisiklet ve kuş..
    3. Başkentte iş adamına araç içinde infaz
    4. Borsa günü yükselişle tamamladı
    5. Iğdır Üniversitesi Beden Eğitimi ve..
    6. Annelere buraya! Çocuklarınızı..
    7. Depremlerin ardından korkutan..
    8. İneği ölen yaşlı kadına Vali..
    9. Sparta Prag-Trabzonspor
    10. Mardin’deki yangın itfaiye ve..
    11. Deprem anında market raflarındaki tüm..
    12. Bakan Soylu Denizli'ye gidecek
    13. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi..
    14. Denizli Havalimanı’nda seferler..
    15. Vali devreye girdi, üniversite hayali..
    16. Serkan Çınar’ın itirazı reddedildi
    17. 12 Dev Adam, FIBA Dünya Kupası’na..
    18. Destici'den deprem için geçmiş olsun..
    19. Isparta’da uyuşturucu operasyonunda 1..
    20. Karakoyun köprülü kavşağının asfalt..
    21. Manisa’da bir kişi cinsel istismardan..
    22. Galatasaray, PFDK’ya sevk edildi
    23. Örnek bahçede ekonomik fındık hasadı..
    24. AFAD, Denizli'ye çadır ve ihtiyaç..
    25. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,..
    26. Aden’de BAE destekli gruplarla Yemen..
    27. Eski Tayland Başbakanı Yingluck'a..
    28. Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı..
    29. Batur, sanayi esnafıyla buluştu
    30. Çocukların piknik sevinci
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Cumhurbaşkanı kararlarıyla yürürlüğe girdi! 30 milyar dolar Türkiye'de kalacak
    Cumhurbaşkanı kararlarıyla yürürlüğe girdi! 30 milyar dolar Türkiye'de kalacak
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    CHP'de bir torpil skandalı daha!

    Günün Karikatürü

    08 Agustos 2019
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!