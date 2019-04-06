İstanbul Havalimanı'na aynı anda 2 uçak indi Atatürk Havalimanı'nın kapanmasının artık İstanbul'da uçuşların gerçekleşeceği merkez olan İstanbul Havalimanı'na bu akşam 2 uçak aynı anda inerek bir ilke imza attı.

İstanbul Havalimanı THY'nin "Büyük Göç" olarak tanımladığı taşınma işleminin ardından, Atatürk Havalimanı'nın görevini üstlenerek faaliyete başladı. İki uçak aynı anda indi Havalimanı'nda bu akşam bir ilk daha yaşandı. Türk Hava Yolları'nın TK36 kodlu Washington-İstanbul ve TK8 kodlu Montreal-İstanbul seferini yapan A330 tipi uçaklar yan yana pistlere aynı anda teker koydular. Yeşilköy Havalimanı'nda mümkün değildi Tarifeli sivil havacılığa kapanan Atatürk Havalimanı'nda pistlerin yapısı nedeniyle aynı anda iki uçağın yan yana inme imkanı yoktu. İstanbul Havalimanı'nın ilk fazında devreye giren pistlerle bile 2 uçağın yan yana iniş yapma imkanı var.

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