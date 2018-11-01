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İstanbul Havalimanı'na 42 km'lik bagaj sistemi

Türkiye’nin gururu İstanbul Havalimanı’na, 42 kilometrelik bagaj sistemi kuruldu. Bagaj sistemi bir hat halinde sıralandığında Taksim’den Tuzla’ya kadar ulaşabilecek uzunlukta.

01 Kasım 2018 Perşembe 12:33
İstanbul Havalimanı'na 42 km'lik bagaj sistemi

Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda gerçekleştirilen ve tarifeli seferlerin başladığı İstanbul Havalimanı'nda 42 kilometrelik bagaj sistemi kuruldu.

Dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanı, 29 Ekim’deki resmi açılış töreninin ardından, dün ilk kez tarifeli seferlerine başladı. İlk uçuş dün iç hatlarda Ankara’ya, ilk dış hat seferi ise Kıbrıs Ercan Havalimanı’na düzenlendi.

Birçok ilki barından havalimanı, teknik özellikleriyle de dikkati çekiyor. Havalimanının 1,4 milyon metrekarelik terminal binası en çok dikkati çeken özelliklerden biri olurken, yolcu bagajlarının taşındığın bagaj sistemi de havalimanını öne çıkaran bir diğer özelliği.

Sistem, Taksim’den Tuzla’ya ulaşacak uzunlukta

Tüm fazları tamamlandığında yıllık 200 milyon yolcuya hizmet verebilecek kapasitede inşa edilen İstanbul Havalimanı’nda 42 kilometre uzunluğunda bagaj bandı sistemi kuruldu. Yolcuların biletleme işlemlerinin başladığı check-in kontuarlarından başlayan sistem, aynı zamanda geliş katından da uçaklar için transfer bölümüne ulaşıyor. Bagaj sistemi bir hat halinde sıralandığında Taksim’den Tuzla’ya kadar ulaşabilecek uzunlukta.

Saatte 10 bin 800 bagaj işleme kabiliyeti var

İstanbul Havalimanı’nda yeni sistemle bagaj bekleme süresi de azalacak. Saatte 10 bin 800 bagaj işleme kabiliyeti olan 42 km uzunluğundaki bagaj sistemiyle check-in bankolarından toplanacak bagajlar, uçaklara ve yolculara vakit kaybettirmeden ulaştırılacak. Erken gelen bagajların depolanması için erken bavul sistemi de devrede olacak. 

Bagaj kayıp oranı azalacak

Check-in adalarından bagajlar verildikten sonra 24 tane tomografi ismi verilen tarama sisteminden geçecek, şüpheli bagajlar ayrıştırılacak ve daha sonra ayrışma adalarına gelecek. Sistem, 60 dakikada 30 bin bagajı ayırma kapasitesine sahip bulunuyor.

Bagaj kayıp oranı, sistem sayesinde neredeyse sıfıra düşecek. Yolcular check-in yaptığında bagajın barkodu bu bölümde hemen tanımlanacak ve her bir bagaj ayrı olarak yol alacak. Böylece bagaj kayıp oranı çok azalacak.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 12:33
  1. Ankara
  2. İstanbul Havalimanı
  3. yeni havalimanı
  4. bagaj sistemi

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