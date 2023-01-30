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Yerel İstanbul'da yoğun kar yağışı! Havalimanı yolunda peş peşe kazalar yaşandı
Yerel

İstanbul'da yoğun kar yağışı! Havalimanı yolunda peş peşe kazalar yaşandı

Arnavutköy İstanbul Havalimanı yolunda yoğun kar yağışı başlarken, yol boyunca maddi hasarlı birçok kazanın yaşandığı görüldü.

Yeniakit Publisher
2023-01-30 17:21:00 - 2023-01-30 17:34:03

İstanbul Havalimanı yolunda yoğun kar yağışı başladı. Yağış nedeniyle yolda birçok aracı kaza yaptığı görüldü.

Arnavutköy İstanbul Havalimanı yolunda yoğun kar yağışı başladı. Yağış nedeniyle sürücüler de zor anlar yaşadı. Yol boyunca maddi hasarlı birçok kazanın yaşandığı görüldü.

2 şerit trafiğe kapatıldı

Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, 4 şeritli yolda 2 şeridi trafiğe kapatarak kontrollü geçiş sağlamaya başladı. Bölgede kar yağışı devam ediyor.

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