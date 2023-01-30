İstanbul'da yoğun kar yağışı! Havalimanı yolunda peş peşe kazalar yaşandı
Arnavutköy İstanbul Havalimanı yolunda yoğun kar yağışı başlarken, yol boyunca maddi hasarlı birçok kazanın yaşandığı görüldü.
İstanbul Havalimanı yolunda yoğun kar yağışı başladı. Yağış nedeniyle yolda birçok aracı kaza yaptığı görüldü.
Arnavutköy İstanbul Havalimanı yolunda yoğun kar yağışı başladı. Yağış nedeniyle sürücüler de zor anlar yaşadı. Yol boyunca maddi hasarlı birçok kazanın yaşandığı görüldü.
2 şerit trafiğe kapatıldı
Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, 4 şeritli yolda 2 şeridi trafiğe kapatarak kontrollü geçiş sağlamaya başladı. Bölgede kar yağışı devam ediyor.