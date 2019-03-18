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İstanbul Havalimanı tam kapasite için gün sayıyor

Tüm fazları tamamlandığında dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Havalimanı, tam kapasiteye geçeceği 7 Nisan’a hazırlanıyor.

18 Mart 2019 Pazartesi 10:39
İstanbul Havalimanı tam kapasite için gün sayıyor

Tüm fazları tamamlandığında dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Havalimanı, tam kapasiteye geçeceği 7 Nisan’a hazırlanıyor. Şu anda Türk Hava Yolları’nın (THY) toplamda 23 iç ve dış hat tarifeli seferlerine ev sahipliği yapan havalimanına tam taşınma gerçekleştiğinde 300’den fazla destinasyona uçuş icra edilecek.

7 Nisan bekleniyor

Toplamda 76,5 milyon metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen ve ilk fazının açılışı 29 Ekim 2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen İstanbul Havalimanı tam kapasiteye 7 Nisan 2019’da geçecek.

Türk Hava Yolları’nın toplamda 23 iç ve dış hat tarifeli seferlerine ev sahipliği yapan havalimanına tam taşınma gerçekleştiğinde, 300’den fazla destinasyona uçuş icra edilecek. Tarifeli seferlerin hizmete girmesiyle Arnavutköy ilçesi sınırlarında bulunan İstanbul Havalimanı’na ulaşım büyük önem kazanacak. Havalimanına ulaşım için ise çok sayıda alternatif bulunuyor.

Otobüs sayısı artacak

Havalimanına, İETT ile İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) şirketi İstanbul Otobüs A.Ş’nin yeni markası “Havaist” hatlarıyla ulaşım sağlanıyor. Havaist, İstanbul Havalimanı’nın 7 Nisan’da tam kapasite ile çalışacağını dikkate alarak hat sayısını 18’e, bu hatlarda çalışacak otobüs sayısını ise 150’ye çıkaracak.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 10:39
  1. İstanbul Havalimanı
  2. Türk Hava Yolları (THY)
  3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  4. Türk Hava Yolları
  5. İETT
  6. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
  7. İstanbul Otobüs A.Ş
  8. Havaist

YORUM YAZ

  • Mesut SarpMesut Sarp9 dk önce
    Bu kacıncı acılış? İstanbul Havalimanı tam kapasiteye 7 Nisan 2019’da geçemez, hatta 1 yıl sonrasına dahi bu tüm kapasiteye ulaşılamaz. Gecekonda türü plansız işler yaparsak sonucta pilav bile tam olmuyor. Hava alanının raylı ulaşımı bile hala yok. Onca insan ve kargo yükü nasıl taşınacak?

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