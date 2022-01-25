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Yerel İstanbul Havalimanı personelini taşıyan servis devrildi! Yaralılar var
Yerel

İstanbul Havalimanı personelini taşıyan servis devrildi! Yaralılar var

İstanbul Havalimanı güvenlik personelini taşıyan servis minibüsü kayganlaşan yolda yan yattı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-25 15:59:00 -
İstanbul Havalimanı personelini taşıyan servis devrildi! Yaralılar var

Kaza, İstanbul Havalimanı yolu Kemerburgaz mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre havalimanı güvenlik personelini taşıyan servis minibüsünün sürücüsü, karlı ve kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek yol ayrımındaki refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs yan yattı. Kazada serviste bulunan 3 kişi yaralanırken sürücü Ramazan Eşgünoğlu kazayı yara almadan atlattı.

Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç içindeki yaralıları çıkartarak sağlık görevlilerine teslim etti. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken servis sürücü Ramazan Eşgünoğlu, "Araba ilerden kaymaya başladı ve sonra yan yattı. 3 yaralı var ama çok bir şeyleri yok. Havalimanı personeli taşıyorum ben" dedi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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