“İstanbul Havalimanı, lojistik için yeni açılımlar sağlayacak”

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Eldener, 29 Ekim’de açılan İstanbul Havalimanı’nın lojistik sektörü için yeni açılımlar sağlayacağını söyledi.

Çin’e daha fazla uçuş imkanı

Atatürk Havalimanı’ndaki kapasite dolu olduğundan yabancı bayraklı havayolları şirketlerinin Türkiye’ye yeterli slot olmadığı için uçuş yapamadığını söyleyen Eldener, şöyle devam etti: “Yeni havalimanı, yeni uçuşların, çok daha fazla frekansların Türkiye’ye gelmesini sağlayacak. Bu anlaşmalar genelde karşılıklı yapılıyor. Türk bayraklı hava yolları da Türk Hava Yolları başta olmak üzere başka ülkelere Çin ve Hindistan gibi yüksek nüfusa sahip ülkelere daha fazla uçuş yapmasını sağlayacak. Bu beraberinde rekabeti getirecek, arz fazlalığını getirecek ve eminim ki hem bağlantılar da kolaylık sağlayacak hem de ihracatçılar için fiyatları bir miktar düşüreceğini düşünüyorum.”

2023 hedefi 150 milyar dolar

Eldener, yüzde 80’i lojistikten oluşan hizmet sektörünün 2023 yılı için 150 milyar dolar ihracat hedefi olduğunu dile getirerek, bunu yakalamak için çalışmalara devam ettiklerini sözlerine ekledi.