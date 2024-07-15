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Gündem İstanbul Havalimanı Kulesi kırmızı beyaza büründü
Gündem

İstanbul Havalimanı Kulesi kırmızı beyaza büründü

Yeniakit Publisher
2024-07-15 23:45:00 -
İstanbul Havalimanı Kulesi kırmızı beyaza büründü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İstanbul Havalimanı, Hava Trafik Kontrol Kulesi kırmızı beyaz renklere büründü.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında havalimanında bir dizi etkinlikler düzenledi.

Havalimanında 15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişimine karşı Tür halkının mücadelesini anlatan fotoğrafların yer aldığı sergi, yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açıldı.

Akşam saatlerinde ise İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol kulesi kırmızı-beyaz ışıklandırma ile Türk bayrağının renklerine büründü.

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