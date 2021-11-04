Raylı sistem büyük şehirler için son derece önemli. İstanbullular yeni havalimanı ile Gayrettepe arasındaki metro hattının ne zaman hizmete gideceğini merak ediyor.

İstanbul Havalimanı-Gayrettepe metro hattı ne zaman açılacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro hattının ilk etabında test sürüşlerin başlayacağını duyurdu. Türkiye'nin farklı illerinde ve İstanbul'da raylı sistem çalışmalarının devam ettiğini bildiren Karaismailoğlu, İstanbul'da devam eden 103 kilometrelik metro yatırımları bulunduğunu aktardı.

Karaismailoğlu, bunlardan en önemlisinin Gayrettepe-Havalimanı Metro hattı olduğunu belirterek, "37,5 kilometre uzunluğunda. Türkiye'deki en hızlı metro olacak bittiğinde. 120 kilometre hıza sahip. Yerli sinyalizasyon kullanılacak Türkiye'de ilk defa. Pazartesi günü (8 Kasım) ilk trenin testlerine başlıyoruz. Tren yürüteceğiz. Kağıthane'den İstanbul Havalimanı'na kadar trenle gideceğiz. Onu da önümüzdeki yılın ilk aylarında açmayı planlıyoruz. Halkalı-İstanbul Havalimanı tarafı da var bunun. Bu da 31,5 kilometre uzunluğunda" diye konuştu.

M11 (Gayrettepe - İstanbul Havalimanı - Halkalı) Metro Hattı, İstanbul'un Avrupa yakasında, Gayrettepe, İstanbul Havalimanı ve Halkalı'yı birbirine bağlayacak olan yaklaşık 70 km uzunluğundaki hızlı metro projesidir.

Hat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından "Gayrettepe - İstanbul Havalimanı" ve "İstanbul Havalimanı - Halkalı" olmak üzere iki aşamada inşa edilmektedir. Metro hattının güzergâhı Gayrettepe - İstanbul Havalimanı arası 9 istasyon, İstanbul Havalimanı - Halkalı arası ise 7 istasyondan oluşmaktadır. Her iki etap için ihalesi yapılmış ve çalışmalara başlanılmıştır. Hattın 2021 sonunda Kağıthane istasyonuna kadar, Nisan 2022'de ise Gayrettepe istasyonuna kadar hizmete girmesi beklenmektedir.