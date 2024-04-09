İstanbul Havalimanı elektriğini güneşten karşılayan ilk havalimanı olacak

İGA Havalimanı İşletmesi AŞ tarafından yaklaşık 3 milyon metrekare alanda yapımına başlanan 199.32 megavat gücündeki Eskişehir GES projesi kapsamında 439 bin PV panel kurulumu yapılacak.

“105 bin 996 tona eş karbondioksit sera gazı emisyonu önlenecek”

Yıllık 340 milyon kilovatsaat enerji üretmesi hedeflenen GES ile İGA İstanbul Havalimanı, tükettiği elektriğin tamamını güneş enerjisinden sağlayan dünyadaki ilk havalimanı unvanına sahip olacak. Yıl sonunda operasyona geçmesi planlanan proje için 212 milyon Euro yatırım yapıldı. İGA İstanbul Havalimanı Üst Yönetici (CEO) Vekili Selahattin Bilgen “odağımız dünya, hedefimiz gelecek” anlayışıyla sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunmanın, en önemli hedefleri arasında olduğunu söyledi. 2050 Net Sıfır Karbon Emisyonu taahhüdü kapsamında Eskişehir GES projesini geliştirdiklerini ifade eden Bilgen, “Bu GES’in kurulumuyla önleyeceğimiz 105 bin 996 tona eş karbondioksit sera gazı emisyonuyla, küresel ısınma ve dünya genelindeki iklim değişikliklerinin önemli ve endişe verici sonuçlarını hafifletmeyi istiyoruz. Projeyi, sadece enerjide dışa bağımlılığın azaltılması değil, temiz enerji kullanımının yaygınlaşması açısından da son derece önemli görüyorum” dedi. Bilgen, temiz enerji, ekonomik kalkınma, toplumsal refah gibi konuları ön planda tutarak gelecek nesiller için daha yaşanabilir bir dünya bırakma hedefleri doğrultusunda çeşitli projeler geliştirdiklerine değinerek, şöyle konuştu: “Sera Gazı Protokolü’nde belirlenen İGA İstanbul Havalimanı’nın Kapsam 1 ve Kapsam 2 karbon emisyonlarının 2030’da yüzde 45, 2040’ta yüzde 73 düşürülmesi öngörülürken, çevresel sürdürülebilirlik çabalarını güçlendirip, Kapsam 3 emisyonlarını azaltma hedefleri doğrultusunda karbonsuzlaştırma teknolojileri, sürdürülebilir yakıtların tedariki için altyapı desteği, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji gibi ana stratejilere odaklanmayı planlıyoruz.”