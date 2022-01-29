İstanbul Havalimanı Avrupa'daki zirvesini korudu! 2020'de de en yoğun havalimanıydı

2021 yılında, 36 milyon 988 bin 563 yolcu ağırlayan İstanbul Havalimanı, Avrupa havalimanları arasındaki yolcu sıralamasında birinci sırada yer aldı.

2020'de de en yoğun havalimanıydı

Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI), yolcu sayısı bakımından 2021 yılında Avrupa'nın en işlek havalimanlarını açıkladı.

Avrupa'daki havalimanları genelinde, pandemi başlamadan önceki 2019 yılına oranla 1,4 milyar yolcu kaybı yaşandı. 2021'de yolcu trafiği 2020'ye göre yüzde 37 oranında artış gösterse de 2019'a kıyasla yolcu sayısında azalma yüzde 59 oranında gerçekleşti.

2020'de de 23,4 milyon yolcu ağırlayarak Avrupa havalimanları arasında yolcu sayısı sıralamasında birinci olan İstanbul Havalimanı, 2021 yılında ağırladığı 36 milyon 988 bin 563 yolcuyla yerini korudu.

İlk onda Türkiye'den 3 havalimanı

Listede İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı 24,9 milyon yolcu ile 6'ncı sırada, Antalya Havalimanı ise 21,3 milyon yolcu ile dokuzuncu sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı ise, 30 milyon 943 bin 456 yolcuyla Rusya'nın başkenti Moskova'daki Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı, 26 milyon 201 bin 698 yoluyla da Fransa'nın başkenti Paris'teki Charles De Gaulle Havalimanı takip etti.