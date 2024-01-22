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Ekonomi İstanbul Havalimanı Avrupa'da yine zirvede
Ekonomi

İstanbul Havalimanı Avrupa'da yine zirvede

Yeniakit Publisher
2024-01-22 02:20:00 -
İstanbul Havalimanı Avrupa'da yine zirvede

Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'na göre 1375 uçuş ile 2023 yılının Avrupa'daki en yoğun havalimanı, İstanbul Havalimanı oldu.

İstanbul Havalimanı, Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'na göre 1375 uçuş ile 2023 yılının Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenlik Örgütü'nün (EUROCONTROL) 2023 yılı Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nu yayımladı.

Avrupa'nın en yoğun havalimanı

Rapora göre söz konusu yılda İstanbul Havalimanı 1375 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olurken, Hollanda'nın Amsterdam Schiphol Havalimanı 1255 uçuşla 2'nci, İngiltere'nin Londra Heathrow Havalimanı ise 1251 uçuşla 3'ncü sırada yer aldı.

Listede Almanya'nın Frankfurt Havalimanı ise beşinci sırada yer aldı.
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Ayrıca raporda Türkiye günlük ortalama 3 bin 026 uçuş ile Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6'ncı sırada yer aldı. Belirtilen dönemde en fazla uçuş gerçekleştiren havayolu şirketleri arasında Türk Hava Yolları günlük ortalama 1443 uçuş ile 3'üncü sırada yer aldı.

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