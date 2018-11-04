İstanbul Havalimanı 46 ilçeyi solladı

Dev yatırımlardan İstanbul Havalimanı, toplam 76,5 kilometrekarelik inşaat alanıyla Türkiye’deki 46 ilçenin yüzölçümünü geçti.

Yeni havalimanı Adalar, Sultanbeyli, Kartal, Maltepe, Kadıköy, Ataşehir, Üsküdar, Ümraniye, Sancaktepe, Beyoğlu, Kağıthane, Beşiktaş, Şişli, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Zeytinburnu, Fatih, Sultangazi, Güngören, Bahçelievler, Esenler, Bağcılar, Bakırköy, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Avcılar ile Esenyurt ilçelerinden daha büyük. Tuzla, Pendik, Çekmeköy, Beykoz, Şile, Sarıyer, Eyüp, Arnavutköy, Başakşehir, Büyükçekmece, Silivri ile Çatalca’nın, yüzölçümü olarak, İstanbul Havalimanı’ndan geniş. Arnavutköy Belediyesi sınırları içinde bulunan İstanbul Havalimanı, 506 kilometrekarelik ilçenin 76,5 kilometrekaresinde yer alıyor.