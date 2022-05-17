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Yaşam İstanbul havalar soğuyacak mı? 19 Mayıs Pazar İstanbul Ankara İzmir hava yağışlı mı olacak?
Yaşam

İstanbul havalar soğuyacak mı? 19 Mayıs Pazar İstanbul Ankara İzmir hava yağışlı mı olacak?

Yurt genelinde güzel hava etkili olurken Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki günlerde bazı illerde sıcaklığın mevsim normallerinin altına düşeceğini açıkladı. 19 Mayıs bilindiği gibi resmi tatil. Tatil için plan yapanlar ise '19 Mayıs'ta hava nasıl olacak?' sorusunun cevabını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2022-05-17 16:10:00 -
İstanbul havalar soğuyacak mı? 19 Mayıs Pazar İstanbul Ankara İzmir hava yağışlı mı olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı iller için önümüzdeki günlerde yağış beklendiğini açıkladı. Özellikle 19 Mayıs Perşembe gününde hangi ille havanın nasıl olacağı merak ediliyor.

İstanbul havalar soğuyacak mı? 19 Mayıs Pazar İstanbul Ankara İzmir hava yağışlı mı olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıklarının 19 Mayıs Perşembe ve 20 Mayıs Cuma günü Marmara, Kuzey ve İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde mevsim normallerinin 8 ila 12 derece altında olacağı öngörülüyor.

Yarın akşam saatlerinden itibaren perşembe sabah saatlerine kadar Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde, perşembe günü ise Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlarının görüleceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların 22 Mayıs Pazar gününden itibaren artarak tekrar mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olunması ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımlayacağı hava tahmin raporlarının dikkatle takip edilmesinin önem arz ettiği kaydedildi.

İSTANBUL

ANKARA

İZMİR

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