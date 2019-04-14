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İstanbul hava trafiğine sis engeli

Sabah saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı ve çevresinde etkili olan sis ve olumsuz hava koşulları hava trafiğinde aksamalara neden oldu.

14 Nisan 2019 Pazar 16:52
İstanbul hava trafiğine sis engeli

İstanbul Havalimanı ve çevresinde etkili olan sis nedeniyle hava trafiğinde gecikmeler meydana geldi.

Etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin azalması sonucu İstanbul Havalimanı'na inmeye çalışan uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı. Hava tur atan uçaklardan bazılarını yakıtlarının azalması nedeniyle iniş için öncelik istedi. Seferlerde yaklaşım 15-20 dakikalık gecikmeler yaşandı.

Sisin etkisinin azalmasıyla uçuşlar öğle saatlerinden itibaren normale döndü.

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Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 16:52
  1. İstanbul Yeni havalimanı
  2. sis
  3. Ulaşıma sis engeli

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