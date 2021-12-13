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Yaşam İstanbul hava durumu? İstanbul'da yarın hava nasıl olacak?
Yaşam

İstanbul hava durumu? İstanbul'da yarın hava nasıl olacak?

İstanbul’da yarın yağmur var mı? İstanbul’da son günlerde yağış etkili oluyor. Vatandaşlar mega kentte yarın havanın nasıl olacağını araştırmaya başladı. Peki, İstanbul hava nasıl olacak 14 Aralık?

Yeniakit Publisher
2021-12-13 17:24:00 -
İstanbul hava durumu? İstanbul'da yarın hava nasıl olacak?

İstanbul’da zaman zaman şiddetini artıran bir yağış söz konusu. 2020 yılı sonbaharını ve 2021 kışını adeta yaz günleri gibi geçiren İstanbul’da barajlar sinyal vermiş. 2021 Ocak ayında baraj doluluk oranı yüzde 19’un altına inmişti. Kuraklık kaygısı yaşayan milyonlar bu sebeple bolca yağmur yağmasını arzu ediyor. 13 Aralık verilerine göre İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde 41,3… Peki, yarın İstanbul’da hava nasıl olur?

İstanbul hava durumu? İstanbul'da yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Marmara ve Kuzey Ege için kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, rüzgarın Marmara'da yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde, fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuzey Ege'de ise rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 7 ila 9 kuvvetinde, kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

İki bölgede de fırtınanın çarşamba günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

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