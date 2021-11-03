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Yaşam İstanbul hava durumu | İstanbul'da sis kaç gün sürecek?
Yaşam

İstanbul hava durumu | İstanbul'da sis kaç gün sürecek?

İstanbul yarın sis var mı? İstanbul’da hava sıcaklığı artmaya başladı. Hava sıcaklığının yükselmesiyle birlikte İstanbul’da sis görülmeye başlandı. Peki, İstanbul’da sis kaç gün etkili olacak? İstanbul hava durumu güncel

Yeniakit Publisher
2021-11-03 19:53:00 -
İstanbul hava durumu | İstanbul'da sis kaç gün sürecek?

İstanbul hava durumu | İstanbul’da hava sıcaklığı yükselmeye başladı. Hal böyle olunca sis görülme ihtimali arttı. Vatandaşlar İstanbul’da sisin kaç gün etkili olacağını araştırmaya başladı.

İstanbul hava durumu | İstanbul'da sis kaç gün sürecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden açıklamaya göre, 4 Kasım’dan itibaren hava sıcaklıklarının yurt genelinde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla Marmara ve Ege bölgeleri, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu başta olmak üzere genellikle sabah ve gece saatlerinde görülecek sis ve pusun, görüş mesafesinde azalmaya sebep olacağı tahmin ediliyor.

Yaşanacak sis sebebiyle İstanbul Valiliği’nden açıklama yapıldı. İstanbul Valiliği’nin sosyal medya hesabından "Bölgemizde 4 Kasım Perşembe gününden 8 Kasım Pazartesi gününe kadar sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadiselerinin görüş mesafesinde azalmaya sebep olacağı tahmin ediliyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" paylaşımında bulunuldu.

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