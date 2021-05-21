İstanbul’da mayıs ayı güzel ve güneşli havayla sürerken Perşembe akşam saatlerinde yer yer sağanak yağışlar yaşandı. Peki, İstanbul’da hava nasıl? İstanbul hafta sonu hava nasıl?

İstanbul hava durumu | İstanbul’da hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, gece saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi genelinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanakların, kuvvetli (40-80 kilometre/saat) kuzey ve kuzeybatılı rüzgarla birlikte İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa ve Balıkesir çevreleri ile Edirne'nin güneyinde kuvvetli (20-50 kilogram/metrekare), Çanakkale ile Balıkesir'in kuzey ve batı ilçelerinde çok kuvvetli (51-75 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.