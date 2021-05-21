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Yaşam İstanbul hava durumu | İstanbul’da hava nasıl olacak?
Yaşam

İstanbul hava durumu | İstanbul’da hava nasıl olacak?

İstanbul bugün hava nasıl olacak? İstanbul’da son birkaç gündür sıcak ve güneşli hava etkisini sürdürüyordu. Yeni günle birlikte pek çok kişi İstanbul’da havanın nasıl olacağını, yağmurun öğle saatlerinde dinip dinmeyeceğini merak ediyor. Peki, İstanbul’da hava nasıl?

Yeniakit Publisher
2021-05-21 08:56:00 -
İstanbul hava durumu | İstanbul’da hava nasıl olacak?

İstanbul’da mayıs ayı güzel ve güneşli havayla sürerken Perşembe akşam saatlerinde yer yer sağanak yağışlar yaşandı. Peki, İstanbul’da hava nasıl? İstanbul hafta sonu hava nasıl?

İstanbul hava durumu | İstanbul’da hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, gece saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi genelinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanakların, kuvvetli (40-80 kilometre/saat) kuzey ve kuzeybatılı rüzgarla birlikte İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa ve Balıkesir çevreleri ile Edirne'nin güneyinde kuvvetli (20-50 kilogram/metrekare), Çanakkale ile Balıkesir'in kuzey ve batı ilçelerinde çok kuvvetli (51-75 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Çanakkale hava durumu | Çanakkale bugün hava nasıl?
Çanakkale hava durumu | Çanakkale bugün hava nasıl?

Yaşam

Çanakkale hava durumu | Çanakkale bugün hava nasıl?

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