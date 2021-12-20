İstanbul’da soğuk hava etkisini sürdürüyor. Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklığı sebebiyle İstanbullular “Kar ne zaman yağacak?” sorusuna cevap arıyor.

İstanbul hava durumu güncel | İstanbul’a bu hafta kar yağar mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile güneydoğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak ve Manisa çevreleri ile İzmir'in iç, Antalya'nın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve Sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve Kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Akdeniz, Şırnak, Siirt, Batman, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz'in yüksek kesimleri, Erzincan, Tunceli, Malatya, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevreleri ile Siirt ve Şırnak'ın yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'nde etkili olan yağışlı havanın çarşamba günü etkisini kaybedeceği belirtildi.

Açıklamada, sıcaklığın salı gününden itibaren mevsim normallerinin 6 ila 8 derece altında seyredeceği ifade edildi.

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının cuma günü artarak mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.