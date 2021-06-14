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Yaşam İstanbul hava durumu | Bugün hava nasıl olacak?
Yaşam

İstanbul hava durumu | Bugün hava nasıl olacak?

Güncel hava durumu | Yeni günle birlikte pek çok kişi ‘Bugün hava nasıl olacak?’ sorusuna cevap arıyor. Peki, İstanbul’da bugün hava nasıl? İstanbul’da hava ne zaman ısınacak?

Yeniakit Publisher
2021-06-14 09:09:00 -
İstanbul hava durumu | Bugün hava nasıl olacak?

İstanbul’un bazı semtlerinde hafta sonu sağanak yağışlar gerçekleşti. Yeni haftayla birlikte havanın nasıl olacağı merak ediliyor. Bugün yağmur yağacak mı?

İstanbul hava durumu | Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinden sonra beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, bugün Marmara'nın doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Sağanak nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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