İstanbul’da hafta boyunca yüksek sıcaklıklar yaşandı. Vatandaşlar yeni günle birlikte Pazar günü havanın nasıl olacağını araştırmaya başladı. Peki, bugün hava nasıl olacak?

İstanbul hava durumu 7 Ağustos Pazar | Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.