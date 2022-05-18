İstanbullular günlerdir sıcak havanın tadını çıkartıyordu. 18 Mayıs Çarşamba öğleden sonra mega kentte sağanak yağış başladı. Şiddetli yağış ulaşımı olumsuz etkiledi. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle veliler ve öğrenciler havanın nasıl olacağını, yağışların devam edip etmeyeceğini araştırmaya başladı.

İstanbul hava durumu 19 Mayıs Perşembe! İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "18 Mayıs 2022 Çarşamba günü Marmara’da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile İstanbul’un batısı, zamanla (öğleden sonra ve akşam saatlerinden itibaren) bölge genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların 19 Mayıs Perşembe sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadeleri kullanıldı.