İstanbul’un bazı ilçelerinde 10 Ağustos Çarşamba günü kuvvetli yağışlar gözlendi. Yağışların kaç gün süreceği ise merak konusu….

İstanbul hava durumu 11 Ağustos Perşembe

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege ve Muğla, Akdeniz'in iç kesimleri ve İskenderun Körfezi Çevreleri, Batı Karadeniz, (Bayburt hariç) Doğu Karadeniz ve Ankara, Kırıkkale, Ardahan ile Eskişehir'in güney ve doğu, Çankırı'nın batı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Eskişehir'in güney, Ankara'nın güney ve batı çevrelerinde ve yarın İstanbul, Yalova ve Bartın çevrelerinde kuvvetli, İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Yüksel Yağan,ülkenin kuzey kesimlerinde ve güney kesimlerinin bir kısmında önümüzdeki bir haftalık periyotta yağışlar beklediklerini belirtti.

Yağan, "Turuncu kod"un "Sıklıkla karşılaşılmayan hava olayları durumu" olduğunu, "can ve mal kayıpları bakımından dikkat edilmesi gerektiği ve çeşitli hasarlar oluşabilir" anlamını taşıdığını anlattı.

Yağan, "Akşam saatlerine kadar özellikle İstanbul'da etkili olacak bu sistem, gece saatlerinde İstanbul'da Avrupa Yakası'ndan itibaren başlayıp yavaş yavaş doğuya doğru hareket edecek ve Batı Karadeniz Bölgesi'ni de etkisi altına alacak. Şimdi biz yaptığımız değerlendirmelerde bu turuncu kodlu uyarı verdiğimiz alanda İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak'ta yer yer metrekareye 50, 75 ve 75 kilogram üzerinde yağışlar bekliyoruz. Özellikle bu İstanbul'un Anadolu Yakası tamamıyla turuncu kodlu uyarı değerlendirmesi yaptığımız bir alan. Kocaeli'nin, Sakarya'nın, Zonguldak'ın kuzey ilçelerinde, Düzce'nin tamamında 75 kilogram üzerinde yağışların görülmesi durumu söz konusu” dedi.