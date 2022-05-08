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Yaşam İstanbul hangi yollar trafiğe kapalı 8 Mayıs Pazar | İstanbul'da bugün neden yollar kapalı?
Yaşam

İstanbul hangi yollar trafiğe kapalı 8 Mayıs Pazar | İstanbul'da bugün neden yollar kapalı?

8 Mayıs Pazar günü İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı. Trafiğe çıkacak olanlar ise hangi yolların kapalı olduğunu alternatif güzergahları araştırmaya başladı Peki, bugün hangi yollar trafiğe kapalı?

Yeniakit Publisher
2022-05-08 09:39:00 -
İstanbul hangi yollar trafiğe kapalı 8 Mayıs Pazar | İstanbul'da bugün neden yollar kapalı?

İstanbul'da 8 Mayıs Pazar günü, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları sebebiyle bazı yollar trafiğe kapalı olacak. Peki, hangi yollar kapalı?

İstanbul hangi yollar trafiğe kapalı 8 Mayıs Pazar

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Yenikapı Miting Alanı'nda bugün gerçekleştirilecek Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları kapsamında saat 11.00 itibarıyla program bitimine kadar Namık Kemal Caddesi ve bu caddeye çıkan cadde ve sokaklar, Namık Kemal Caddesi'ne bağlantıya uygun noktalardan geçici olarak trafiğe kapatılacak. 

Bu yollara alternatif güzergah olarak Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Balat Sahil ve Atatürk Bulvarı kullanılabilecek.

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