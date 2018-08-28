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İstanbul Halkalı'da kimyasal alarm! 2 kişi hastaneye kaldırıldı

İstanbul Halkalı'da bulunan Dereboyu Caddesi'nde yola dökülen kimyasal madde, 2 kişiyi hastanelik etti.

28 Ağustos 2018 Salı 15:29
İstanbul Halkalı'da kimyasal alarm! 2 kişi hastaneye kaldırıldı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bulunan Halkalı Dereboyu Caddesi'nde kamyondan yola dökülen kimyasal maddeden yaralanan 1'i çocuk 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre Halkalı Merkez Mahallesi Dereboyu Caddesi’nde 34 BH 5337 plakalı kamyon, bir fabrikadan Ambarlar’a götürülmek üzere sülfürik asit aldı.

Cadde üzerinde kamyondaki asit yola döküldü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye, ambulans ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Asidin üzerine basan iki kişi yaralandı. Yaralananlardan birisi hastaneye götürülürken diğer kişi ise sağlık görevlilerince ayakta tedavi edildi.

Güvenlik ekipleri tarafından yol trafiğe kapatılırken belediye ekiplerince yola kum döküldü.

Ayrıntılar gelecek...

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 15:29
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