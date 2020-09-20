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Siyaset İstanbul Halk Ekmek'te, normal ekmeğe zam yapıldı... İşte yeni fiyatı
Siyaset

İstanbul Halk Ekmek'te, normal ekmeğe zam yapıldı... İşte yeni fiyatı

İndirim vaatleriyle halkı kandırarak koltuğa oturan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, zam haberleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak İBB, İstanbul Halk Ekmek'e zam yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-09-20 20:02:00 -
İstanbul Halk Ekmek'te, normal ekmeğe zam yapıldı... İşte yeni fiyatı

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri ve 23 Haziran İstanbul Yenileme Seçimi sürecinde, her şeye indirim yapacağını ileri sürerek halktan oy toplayan CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, fiyatını düşüreceğini söylediği neredeyse tüm faaliyet alanlarında zam yaptı. Ulaşıma, suya, ekmeğe ve daha birçok alanda indirim vaatleriyle göz boyayan İmamoğlu, yaptığı zamları da, “Finansal düzenleme” diyerek vatandaşın aklıyla adeta alay etti.

Son olarak CHP’li İBB idaresi, Halk Ekmek’e de zam yaptı.

Halk Ekmek’in ürettiği 250 gramlık normal ve kepekli ekmeğe zam yapıldı.

0,75 kuruş olan normal ekmekler, 21 Eylül Pazartesi gününden itibaren 1 TL’den satılacak.

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