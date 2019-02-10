İstanbul haftalık namaz vakitleri | İstanbul ezan saatleri
İstanbul'da ezan saatleri saat kaçta? Sabah, öğlen, ikindi, akşam ve yatsı olmak üzere günde beş vakit namaz her Müslümana farz kılınmıştı. Megakent İstanbul için önümüzdeki bir haftanın namaz vakitleri haberimizde. İstanbul namaz vakitleri, İstanbul haftalık ezan saatleri, İstanbul bir haftalık namaz vakitleri...10 Şubat 2019 Pazar 16:08
İstanbul'da ezan saatleri saat kaçta? Sabah, öğlen, ikindi, akşam ve yatsı olmak üzere günde beş vakit namaz her Müslümana farz kılınmıştı. Megakent İstanbul için önümüzdeki bir haftanın namaz vakitleri haberimizde. İstanbul namaz vakitleri, İstanbul haftalık ezan saatleri, İstanbul bir haftalık namaz vakitleri...
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