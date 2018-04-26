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İstanbul Güngören'de seyir halindeki araca silahlı saldırı

Güngören'de seyir halindeki bir araca düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

26 Nisan 2018 Perşembe 16:36
İstanbul Güngören'de seyir halindeki araca silahlı saldırı

Güngören Gençosman Caddesi Çinçindere Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir otomobile saat 15.30 sıralarında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Saldırganlar kaçarken araçta bulunan 2 yaralı çevredeki vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şerit çekerek inceleme başlattı.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 16:36
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