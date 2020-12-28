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Aktüel İstanbul güne yoğun trafikle başladı
Aktüel

İstanbul güne yoğun trafikle başladı

Yeniakit Publisher
2020-12-28 10:53:33 -
İstanbul güne yoğun trafikle başladı

İSTANBUL (AA) - Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından İstanbul'da işlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Türkiye genelinde uygulanan 56 saatlik kısıtlama sonrası haftanın ilk iş günü yola koyulan İstanbullular, genelde kendi araçlarıyla trafiğe çıktı.

Toplu taşımalarda önceki haftalara göre yoğunluğun azaldığı gözlenirken trafik yoğunluğu ise arttı.

D-100 kara yolu Ankara istikametine oluşan trafik yoğunluğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar sürüyor. Kent genelinde ana arter ve caddelerdeki yoğunluk nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.

Anadolu Yakasında ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Acıbadem ve Altunizade ile E-5 Göztepe Köprüsü katılımında yoğun trafik gözleniyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde de Ataşehir, Ümraniye ve Kavacık katılımlarında trafik yoğunluğunun arttığı görüldü.

İBB trafik verilerine göre, kentteki trafik yoğunluğunun zaman zaman yüzde 70'e ulaştığı kayıtlara geçti.

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