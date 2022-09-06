İstanbul güncel balık fiyatları | Hamsi palamut istavrit güncel fiyatlar 6-7-8 Eylül
Balık av sezonunun açılmasıyla birlikte güncel balık fiyatları merak edilmeye başlandı. Hamsinin kilosu ne kadar? 2022 güncel balık fiyatları:
Tezgahlar balıklarla dolup taşmaya başladı. Vatandaşlar hangi balığın kilosunun kaça satıldığını araştırmaya başladı. Hamsinin kilosu kaça?
İstanbul güncel balık fiyatları | Hamsi palamut istavrit güncel fiyatlar 6-7-8 Eylül
Balık av sezonu 1 Eylül 2022’de açıldı. Vatandaşlar ise güncel balık fiyatlarını araştırıyor. Balık fiyatları ilden ile farklılık gösteriyor. İşte, İstanbul balık hali fiyatları:
Ürün Adı Birim En Düşük Fiyat En Yüksek Fiyat
Çipura Kilogram 70,00 TL 120,00 TL
Hamsi (Ege) Kutu 200,00 TL 300,00 TL
İstavrit Kutu 200,00 TL 800,00 TL
İthal Uskumru Kilogram 35,00 TL 40,00 TL
Kolyoz Kutu 200,00 TL 350,00 TL
Levrek Kilogram 70,00 TL 130,00 TL
Lüfer Adet 50,00 TL 70,00 TL
Lüfer (Akdeniz) Kilogram 100,00 TL 200,00 TL
Norveç Somonu (İthal)Kilogram 140,00 TL 160,00 TL
Palamut (6'lı) Çift 70,00 TL 160,00 TL
Palamut (7'li) Çift 70,00 TL 140,00 TL
Sardalye Kutu 80,00 TL 200,00 TL
Somon Kilogram 60,00 TL 70,00 TL
Torik (Çanakkale) Çift 400,00 TL 600,00 TL
Vanoz Kasa 400,00 TL 650,00 TL
Zargana Kasa 150,00 TL 250,00 TL