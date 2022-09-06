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Aktüel İstanbul güncel balık fiyatları | Hamsi palamut istavrit güncel fiyatlar 6-7-8 Eylül
Aktüel

İstanbul güncel balık fiyatları | Hamsi palamut istavrit güncel fiyatlar 6-7-8 Eylül

Balık av sezonunun açılmasıyla birlikte güncel balık fiyatları merak edilmeye başlandı. Hamsinin kilosu ne kadar? 2022 güncel balık fiyatları:

Yeniakit Publisher
2022-09-06 18:56:00 -
İstanbul güncel balık fiyatları | Hamsi palamut istavrit güncel fiyatlar 6-7-8 Eylül

Tezgahlar balıklarla dolup taşmaya başladı. Vatandaşlar hangi balığın kilosunun kaça satıldığını araştırmaya başladı. Hamsinin kilosu kaça?

İstanbul güncel balık fiyatları | Hamsi palamut istavrit güncel fiyatlar 6-7-8 Eylül

Balık av sezonu 1 Eylül 2022’de açıldı. Vatandaşlar ise güncel balık fiyatlarını araştırıyor. Balık fiyatları ilden ile farklılık gösteriyor. İşte, İstanbul balık hali fiyatları:

Ürün Adı                             Birim                     En Düşük Fiyat                  En Yüksek Fiyat

Çipura                                  Kilogram              70,00 TL                               120,00 TL

Hamsi (Ege)                       Kutu                      200,00 TL                             300,00 TL

İstavrit                                 Kutu                      200,00 TL                             800,00 TL

İthal Uskumru                   Kilogram              35,00 TL                               40,00 TL

Kolyoz                                 Kutu                      200,00 TL                             350,00 TL

Levrek                                 Kilogram              70,00 TL                               130,00 TL

Lüfer                                    Adet                      50,00 TL                               70,00 TL

Lüfer (Akdeniz)                Kilogram              100,00 TL                             200,00 TL

Norveç Somonu (İthal)Kilogram              140,00 TL                             160,00 TL

Palamut (6'lı)                     Çift                         70,00 TL                               160,00 TL

Palamut (7'li)                     Çift                         70,00 TL                               140,00 TL

Sardalye                              Kutu                      80,00 TL                               200,00 TL

Somon                                 Kilogram              60,00 TL                               70,00 TL

Torik (Çanakkale)            Çift                         400,00 TL                             600,00 TL

Vanoz                                  Kasa                      400,00 TL                             650,00 TL

Zargana                               Kasa                      150,00 TL                             250,00 TL

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