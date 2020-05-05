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İstanbul Genç Gazililer Derneği gıda kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı

İstanbul’da yaşayan Genç Gazililer Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri Yılmaz Özalp, Zeki Dinç Talip Ceran ve Cihat Birgül Develi ilçesine bağlı Gazi Mahallesi’nde yaşayan ihtiyaç sahiplerine gıda kolilerini teslim etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 10:54:15 -
İstanbul Genç Gazililer Derneği gıda kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı

İstanbul’da yaşayan Genç Gazililer Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri Yılmaz Özalp, Zeki Dinç Talip Ceran ve Cihat Birgül Develi ilçesine bağlı Gazi Mahallesi’nde yaşayan ihtiyaç sahiplerine gıda kolilerini teslim etti.


Genç Gazililer Derneği Başkanı Sinan Tekiner yaptığı açıklamada, "Göreve geldiğimizden beri her koşulda hemşehrilerinizin yanında bulunmaya, gerçek anlamda sosyal dayanışma göstermeye gayret ediyoruz. İstanbul’da bulunan hayırsever hemşehrilerinizin katkılarıyla Gazi Mahallemizde de gıda yardımında bulunduk" dedi.


Tekiner, "Göreve geldiğimiz günden beri gecesini gündüzüne katıp faydalı işler için çalışan değerli yönetim kurulu üyelerimize ve bizlere desteğini hiçbir zaman esirgemeyen hayırsever hemşehrilerimize sonsuz teşekkür ederim. Bugün olduğu gibi bundan sonra hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Allah yapılan hayırlarını kabul etsin, bu vesile ile tüm hemşehrilerinizin Ramazan ayı mübarek olsun diyorum" diye konuştu.

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