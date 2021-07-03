İstanbul Gelişim Üniversitesi 24 araştırma görevlisi alacak
İstanbul Gelişim Üniversitesi, 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlere öğretim elemanları alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adaylar her bölüm/program bağlı bulunduğu Dekanlık/Müdürlüğe başvurularını yapacaklar. Buna göre Son Başvuru Tarihi : 16.07.2021, Ön Değerlendirme Tarihi : 27.07.2021, Sınav Giriş Tarihi : 29.07.2021, Sonuç Açıklama Tarihi : 02.08.2021, Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi : www.gelisim.edu.tr, Başvuru Şekli : Şahsen veya Posta Yolu.
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