İstanbul Gedik Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alımı 2019

İstanbul Gedik Üniversitesi personel alımları ne zaman? İstanbul Gedik Üniversitesi öğretim üyesi alımı 2019. İstanbul Gedik Üniversitesi akademik personel alımı ne zaman? İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde akademik personel alımı ilanını yaptı. Üniversite alım duyurusunda 4 öğretim üyesinin alınacağını açıkladı. Peki İstanbul Gedik Üniversitesi öğretim görevlisi personel alımları hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar...

İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım ilanı şu şekilde: Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır.

İstanbul Gedik Üniversitesi öğretim üyesi alım başvuru tarihi

Duyuru Başlama Tarihi : 27.05.2019

Son Başvuru Tarihi : 10.06.2019

Ön Değerlendirme Tarihi : 13.06.2019

Sınav Giriş Tarihi : 18.06.2019

Sonuç Açıklama Tarihi : 21.06.2019

İstanbul Gedik Üniversitesi öğretim üyesi alımı için istenen belgeler

1. Başvuru Formu (www.gedik.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.)

2. Özgeçmiş/YÖK Formatlı Özgeçmiş

3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4. Öğrenim Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans varsa Doktora Diploma ve Not Belgeleri Fotokopileri)

5. ALES Belgesinin Fotokopisi

6. Yabancı Dil Belgelerinin Fotokopileri

7. Adli Sicil Kaydı Belgesi (e- devletten alınabilir.)

8. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge (Bakaya durumda olmamak)

9. İş Tecrübesi Belgesi (çalışılan yerden alınması ve SGK Hizmet Döküm Belgesi ile gönderilmesi gerekmektedir.)( Daha önce kamuda çalışmış olanlar için hizmet belgesi) (ilan edilen kadroya bağlı olarak gerekli ise gönderilecektir.)

Adayların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar yukarıda belirtilen evrakları şahsen veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler, eksik belgelerle başvuru ve süresi içerisinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemizin web adresinde yayınlanacak olup tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Not: Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

İlanlar ile ilgili tüm bilgiler ve başvuru koşulları Üniversitemizin http://www.gedik.edu.tr adresinde yer almaktadır. Başvuru yapacak adayların Web sitesinde belirtilen ilan detaylarını ve başvuru koşullarını incelemesi gerekmektedir.

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