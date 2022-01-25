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Ekonomi İstanbul Gedik Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Ekonomi

İstanbul Gedik Üniversitesi öğretim üyesi alacak

İstanbul Gedik Üniversitesi’ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-01-25 16:06:00 -
İstanbul Gedik Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Son başvuru tarihi 07.02.2022)

Adayların;

1. Özgeçmiş(YÖK Formatında)

2. 2 Adet Fotoğraf

3. Nüfus Cüzdan Sureti

4. Lisans,  Yüksek  Lisans  ve  Doktora  Diploma  onaylı  fotokopileri(Profesör  ve  Doçent adaylar   için   Doçentlik   Belgesi)   ile   yurtdışından   alınmış   Diploma,   unvan   var   ise   denklik belgelerinin eklenmiş olduğu bir dilekçe ile birlikte başlıca araştırma eserleri, bilimsel çalışma ve yayınlarından  oluşan  başvuru  dosyalarını  Profesör  ve  Doçent  adaylar  Rektörlüğe,  Dr.  Öğretim Üyeleri  ise  ilgili  fakülteye  ilan  tarihinden  itibaren  15  gün  içerisinde  (24.01.2022-07.02.2022) şahsen  teslim  etmeleri  gerekmektedir.  (Profesörler  için  6  takım,  1  adet  Hard  Copy-5  adet CD/USB olacak şekilde, Doçent ve Dr. Öğretim Üyeleri için 4 takım, 1 adet Hard Copy-3 adet CD/USB olacak şekilde)

5. Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge. (Varsa)

6. Gedik Üniversitesi web sitesinde bulunan (https://www.gedik.edu.tr/hakkimizda/idari- birimler/personel-daire-baskanligi/kvkk-aydinlatma-metinleri)  aşağıdaki  metinlerin  doldurulmuş ve imzalanmış hali.

  1. “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” uyarınca hazırlanan “Çalışan Adayı Aydınlatma Metni”

b. “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” uyarınca hazırlanan “Çalışan Adayı Açık Rıza Belirtilen  şartları  taşımayan  ve  süresi  içerisinde  başvurmayan  adayların  başvuruları  ilepostayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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