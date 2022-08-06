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Ekonomi İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Ekonomi

İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak

İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre öğretim elemanı alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-08-06 13:34:00 -
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre İstanbul Gedik Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır.

İLAN TAKVİMİ

Duyuru Başlama Tarihi : 05.08.2022
Son Başvuru Tarihi : 19.08.2022
Ön Değerlendirme Tarihi : 23.08.2022
Sınav Giriş Tarihi : 25.08.2022
Sonuç Açıklama Tarihi : 29.08.2022

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