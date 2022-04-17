İstanbul Gedik Üniversitesi akademik kadro alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvurular 15.04.2022 tarihinden itibaren 29.04.2022 tarihine kadar devam edecek. Öndeğerlendirme 09.05.2022 tarihinde yapılacak olan duyuruya göre sınav giriş tarihi 12.05.2022 olarak belirlenmiş. Sonuçlar 17.05.2022 tarihinde duyurulacak.

Adayların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar istenen evrakları şahsen veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler, eksik belgelerle başvuru ve süresi içerisinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitenin web adresinde yayınlanacak olup tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Not: Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. İlanlar ile ilgili tüm bilgiler ve başvuru koşulları Üniversitemizin http://www.gedik.edu.tr adresinde yer almaktadır.

Başvuru Adresi: İstanbul Gedik Üniversitesi- Yazı İşleri Müdürlüğü Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No: 1 34876 Yakacık-Kartal/İSTANBUL

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