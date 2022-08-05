İstanbul Galata Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre aşvuru süresi, 5.8.2022 tarihinden itibaren 15 gün gündür. Postayla veya elektronik ortamda yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Adayların, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca, Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini (Form Müracaat esnasında verilmektedir.) imzalamaları gerekmektedir.

Başvurmak istedikleri bölüm ve kadro unvanının yer aldığı imzalı başvuru dilekçesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, YÖK formatlı özgeçmiş, e-Devlet kapısından alınan lisans, yüksek lisans ve doktora (uzmanlık) mezuniyet belgeleri, yabancı ülkelerden alınmış diplomalar için YÖK denklik belgesi, İngilizce dil belgesi (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı) ile yayın dosyalarını, Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar, 1 adet basılı kopya ve 5 adet dijital kopya (PDF formatında USB Flash Bellek), Doçent ve Doktor öğretim Üyesi kadrosuna müracaat edecek adaylar, 1 adet basılı kopya ve 3 adet dijital kopya (PDF formatında USB Flash Bellek) olarak, Profesör ve Doçent kadrosuna başvuranlar dosyalarını Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuranlar dosyalarını başvurdukları Fakülte Dekanlığına, teslim etmeleri gerekmektedir.

Bir kişi, birden fazla kadroya başvuramaz.

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