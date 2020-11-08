İstanbul finans üssüne dönüşecek

Akit Ekonomi

7 milyar liraya mal olacak İstanbul Finans Merkezi (İFM) projesi, ekonomiye güç katacak. Proje, hem Türkiye’ye hem de İstanbul’a para girişini arttıracak.

50 bin aile ekmek yiyecek

2022’de devreye girecek İFM, İstanbul’u ön plana taşıyacak. Global firmaların ve fonların yer alacakları merkez, gerek yerli gerek yabancı yatırımcıların likidite temin etmelerini kolay kılacak. İstihdama da olumlu katkıda bulunacak İFM’den 50 bin aile ekmek yiyecek. Taslak İFM Eylem Planı’nda İstanbul’a atılım yaptıracak önemli maddeler bulunuyor. Planda finans sektörü çalışanlarının mesleki yeterliğinin arttırılması gerektiğine dikkat çekiliyor. Ayrıca “Yeni finansal ürünler ve projeler hayata geçirilmeli. Ülkemizin rekabet gücünü arttıracak teşvikler devreye girmeli” ifadelerine yer veriliyor. İFM’nin İstanbul’u New York, Londra, Frankfurt ve Singapur ve Dubai gibi finans üsleriyle yarışır konuma getireceği öngörülüyor. Merkezin Avrupalı ve Asyalı sermayedarlardan yoğun ilgi göreceği tahmin ediliyor.

Fon kullanımının önü açılıyor

Öte yandan hükümet tarafından 2021, 2022 ve 2023 için önemli hedefler konuldu. Buna göre reel sektörün banka dışı finansal kurumlardan fon kullanmalarının önü açılacak. Borsa İstanbul Özel Pazar yapılan yatırımlar, şirketlerin dönem kazançlarından düşülecek. Yasal düzenleme için teknik çalışmalar yürütülecek. Aracı kurumların projeye dayalı menkul kıymet ihraç edebilmelerine yönelik mevzuat düzenlemesi yapılacak. Şirketlerin halka açılmalarına destek olacak vergisel teşvikler sağlanacak. Kamusal ve özel nitelikli varlık ve projelere dayalı, ortaklık temelli menkul kıymet enstrümanları geliştirilecek. Bankaların reel sektörün finansmanındaki etkinliği arttırılacak.

Ücret srtatejisi belirlenecek

Bankaların ülkenin makroekonomik hedefleriyle uyumlu ücretlendirme stratejileri belirleyerek bütçe ve performans hedefleri koymalarına imkân tanınacak. ‘Bankalarda İyi Ücretlendirme Uygulamalarına İlişkin Rehber’ hükümleri yenilenecek. Hükümler Avrupa Bankacılık Otoritesi (European Banking Authority-EBA), Uluslararası Ödemeler Bankası (Bank for International Settlements-BIS) dokümanları ve uluslararası iyi uygulama örneklerinden yararlanılarak revize edilecek. Rehberin sistemik önemli bankalarda tamamının, diğer finans kurumlarında ise orantısallık ilkesi doğrultusunda uygulanması sağlanacak. Bankaların kredi yaşam döngüsüne ilişkin çerçeve belirlenerek fon kullandırımına dair yeni bir yapı oluşturulacak.

Yatırımcı tabanı genişleyecek

Finansal bilincin ve yatırımcı tabanının geliştirilmesi için faaliyetler yürütülecek. İlk, orta ve yükseköğretim kurumlarında finansal okuryazarlık eğitimi yaygınlaştırılacak. Söz konusu eğitimden yetişkinler de faydalandırılacak. Çalışanlara pay edindirme programları tanımlanacak. Faizsiz finans alanında ürün ve hizmet adedi arttırılacak. Faizsiz finans sistemindeki gelişmelerin daha sağlıklı izlenmesi ve analiz edilmesi için etkin bir raporlama sistemi kurulacak.

Fintek ekosistemi büyütülecek

Yakın vadede güvenli bir finansal teknoloji (fintek) ekosisteminin oluşumu desteklenecek. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından fintek ekosisteminin Türkiye’de gelişmesine yönelik yol haritası hazırlanacak. Ofisçe Düzenleme Deney Alanı (Sandbox) ve Endüstri Deney Alanı oluşturularak, bunlar için gerekli mevzuat değişikliği yapılacak. İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü kurulacak. Finans Ofisi sorumluluğunda İstanbul Finans Merkezi (İFM) bünyesinde bir Finans Teknopark kurulacak.