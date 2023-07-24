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Yaşam İstanbul Finans Merkezi’nde korkutan yangın! Bina tahliye edildi
Yaşam

İstanbul Finans Merkezi’nde korkutan yangın! Bina tahliye edildi

Yeniakit Publisher
2023-07-24 19:26:00 - 2023-07-24 19:26:59

İstanbul Ataşehir’deki Finans Merkezi’nin eksi 5’inci katında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken Finans Merkezi çalışanları tahliye edildi.

Yangın, saat 16.45 sularında İstanbul Finans Merkezi binasının eksi 5’inci katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında dumanlar binayı sardı.

Ekipler sevk edildi

Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle Finans Merkezi tahliye edilirken, yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

İtfaiye ekipleri duman tahliyesi ve soğutma çalışması yaptı.


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