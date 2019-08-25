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İstanbul, Fatih'te uyuşturucu operasyonu

Üzerinden 1 gram uyuşturucu çıkan şahsın ifadesi üzerine bir iş yerine baskın düzenleyen polis, 606 gram uyuşturucu ele geçirdi.

25 Ağustos 2019 Pazar 12:50
İstanbul, Fatih'te uyuşturucu operasyonu

Fatih'te bir iş yerine düzenlenen operasyonda 606 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 Ağustos'ta Molla Taşı Caddesi üzerinde şüphe üzerine durdurduğu bir kişi üzerinden 1 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

İfade üzerine iş yeri basıldı

Gözaltına alınan şüpheli Bora A. (42) uyuşturucu maddeyi cadde üzerindeki bir iş yerinden satın aldığı söylemesi üzerine polis iş yerine baskın düzenledi.

İş yerinde 606 gram Skunk, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 70 lira ile 20 dolar ele geçirildi. İş yeri sahibi Rasin Ö. de (42) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bora A. savcılık talimatıyla serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen Rasin Ö. tutuklandı.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 12:50
  1. Fatih
  2. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü
  3. Molla Taşı Caddesi

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