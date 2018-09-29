İstanbul Fatih'te sahte içki operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri bir iş yerine düzenlediği baskında 9 bin içki şişesi, 90 bin sahte bandrol, 10 bin 400 farklı markalara ait içki şişesi etiketi ve 575 litre alkol yapımında kullanılan sıvı madde ele geçirdi.

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, savcılık tarafından serbest bırakıldı.