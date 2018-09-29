İstanbul Fatih'te sahte içki operasyonu
Operasyonda, sahte içki yapımında kullanılan madde, şişeler ve sahte bandrol bulundu.29 Eylül 2018 Cumartesi 10:51
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri bir iş yerine düzenlediği baskında 9 bin içki şişesi, 90 bin sahte bandrol, 10 bin 400 farklı markalara ait içki şişesi etiketi ve 575 litre alkol yapımında kullanılan sıvı madde ele geçirdi.
Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, savcılık tarafından serbest bırakıldı.
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