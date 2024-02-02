İstanbul Fatih'te katledilen Ramazan Hoca 6284'ten tımarhaneye yatırılmıştı!
İstanbul Fatih'te uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Ramazan Hoca'nın sağlığında verdiği bir röportajı yine gündem oldu.
Diyarbakır ile birlikte Türkiye'nin Ramazan Hoca diye tanıdığı Ramazan Biçkin sağlığında akıl hastanesine yatırılmıştı.
Biçkin, o gün yaşadığı üzücü olayı gazeteci Serdar Arseven'e anlatmıştı.
Ramazan Biçkin, Diyarbakır'da camiye, cami adabına uygun olmayan kıyafetle gelen bir kadına uyarıda bulunmuştu.
Pişkin kadına, camide uzun etek olduğunu söyleyerek giymesini önermişti.
O kadın "taciz" diye bağırmış ve şikayetçi olmuştu. Kadının beyanını esas alan 6284 devreye girince Ramazan Biçkin akıl hastanesine yatırıldı.
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Biçkin'in yaşadıklarını anlattığı videosu sosyal medyada gündem oldu.
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