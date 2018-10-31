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İstanbul Eyüp'te silahlı market soygunu

İstanbul'da gece saatlerinde yüzleri maskeli iki soyguncu silahla girdikleri markete kasadaki 600 lira parayı alarak kaçtı.

31 Ekim 2018 Çarşamba 09:39
İstanbul Eyüp'te silahlı market soygunu

Olay, saat 23:00 sıralarında Akşemsettin Mahallesi Alperenler Caddesi üzerinde bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yüzleri maskeli iki hırsız ellerinde silahla Alperenler Caddesi üzerinde bulunan bir makete girdi. Market sahibini etkisiz hale getiren soyguncular, kasadaki 600 lirayı alarak hızla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak olay yeri incelemesi yaptı. Polis kaçan soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı. 
 

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 09:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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