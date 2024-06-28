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Gündem İstanbul Evim AVM’de yangın: Alevler göğe yükseldi
Gündem

İstanbul Evim AVM’de yangın: Alevler göğe yükseldi

Yeniakit Publisher
2024-06-28 20:48:00 -
İstanbul Evim AVM’de yangın: Alevler göğe yükseldi

Amasya’da İstanbul Evim AVM’de çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Üç katlı binadan yükselen alev ve dumanlar korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, 55 Evler Mahallesi’ndeki İstanbul Evim AVM’den yükselen alev ve dumanları gören vatandaşlar durumu 112’ye bildirdi. İtfaiyenin sarı kod verdiği bölgeye polis, sağlık, AFAD ve orman ekipleri de sevk edildi. Alevlere müdahaleye ilçelerden gelen itfaiye ekipleri de katıldı.

Yaklaşık 1 saatlik müdahaleyle söndürülen yangın sonrası açıklama yapan Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, “Yangının kaynağını tam olarak bilemiyoruz. Ama kuvvetle muhtemelen ilk çıkış noktasının elektrik panosu olduğu söyleniyor” dedi.

Yangının çıkış nedeninin inceleneceğine değinen Sevindi, “İki vatandaşımız içeriden itfaiye araçlarıyla tahliye edildi. Herhangi bir can kaybının olmaması değerli” diye konuştu.

Yangını endişeyle takip eden vatandaşlardan Zeliha Sorhan da “Alevler o kadar şiddetliydi ki camlar patladı” şeklinde konuştu.
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AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez ve İl Başkanı Ekrem Toto da söndürme çalışmalarını takip etti.

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