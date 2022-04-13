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Ekonomi İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Ekonomi

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

İstanbul Esenyurt Üniversitesi’nin ilanla duyurulan akademik birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-04-13 14:54:00 -
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Başvuracak adayların, söz konusu kanun ve yönetmelik kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.

Başvuru yapılacak e-posta:

Sağlık Bilimleri Fakültesi için: [email protected]

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi için: [email protected]

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi için: [email protected]

Meslek Yüksekokulu için: [email protected]

Başvuru posta adresi: İstanbul Esenyurt Üniversitesi, Personel Daire Başkanlığı, Zafer Mahallesi, Adile Naşit Bulvarı, No:1 Esenyurt/İstanbul

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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